Главные новости к утру 21 марта

Посол России в США Анатолий Антонов направился в Москву для консультаций. МИД России вызвал его после того, как президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Комментируя свою поездку, посол сказал, что Москва заинтересована в развитии двусторонних отношений настолько, насколько этого хочет Вашингтон. О ситуации

Российский боксер Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. Он победил немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде. О бое

ВТБ вновь стал акционером «Первого канала». В перечень негосударственных акционеров также вошли «Национальная Медиа Группа» и «Страховое общество газовой промышленности». О возвращении ВТБ в акционеры

Студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешили вернуться на учебу в России. Сейчас в список эпидемиологически благополучных входят 25 государств.

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что считает отношения между странами «практически мертвыми» в политической плоскости. По его мнению, их уничтожило британское правительство.

Замглавы МВФ Джеффри Окамото заявил о перспективах более быстрого восстановления мировой экономики. Изменения будут внесены в апрельский доклад фонда о перспективах развития мировой экономики. О прогнозе Fitch