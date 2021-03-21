Посол России считает отношения с Британией «практически мертвыми» в политической области

Посол России в Великобритании Андрей Келин считает отношения между странами «практически мертвыми» в политической плоскости. По его мнению, их уничтожило британское правительство.

«Британское правительство уничтожило основную часть наших отношений, мы сохраняем их преимущественно в экономической и культурной сферах. Что же касается политической области, то они практически мертвы»,— сказал господин Келин в эфире LBC (цитата по ТАСС).

Посол в эфире выразил мнение, что заключение оппозиционера Алексея Навального «с точки зрения применения закона» абсолютно идентично аресту Джулиана Ассанжа. «Он был арестован за нарушение условий освобождения британской полицией, и впоследствии его судили за это, что сильно похоже на ситуацию с Навальным»,— добавил господин Келин.

По словам господина Келина, Великобритания делает акцент на обвинения России в нарушении прав человека. Он считает, что эта область относится к суверенитету государства и что «нет ни одной страны, где не происходили бы случаи нарушения прав человека».

Посол считает, что британские власти не настроены на политический диалог. Он отметил, что в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства «вообще не упоминается диалог с Россией». По мнению господина Келина, Лондон нарушил международные договоры, решив нарастить ядерный потенциал страны.

Власти Великобритании во вторник, 16 марта, опубликовали Комплексный обзор оборонной и внешней политики страны до 2030 года. Главной прямой угрозой безопасности Великобритании в документе названа Россия. В качестве одного из ответов Лондон планирует почти в полтора раза увеличить ядерный потенциал королевства.

Подробнее — в материале “Ъ” «Лондон развоевался с разоружением».