ВТБ вновь стал акционером «Первого канала»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, определяющее негосударственных акционеров «Первого канала». Как ранее и предполагал “Ъ”, в капитал телеканала вошел ВТБ. Документ был подписан 18 марта.

В перечень негосударственных акционеров также вошли акционерное общество «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» («Согаз»). Доля РФ в уставном капитале АО «Первый канал» составила 34,23%, негосударственных акционеров — 65,77%. Государство получило «золотую акцию» в компании.

В марте 2019 года ВТБ приобрел 20% акций «Первого канала» у структур Романа Абрамовича. Через полтора года банк продал свою долю, но новый владелец пакета акций тогда не раскрывался. В декабре 2020 года президент Владимир Путин потребовал от правительства в течение трех месяцев снизить долю государства в «Первом канале» до 34%. По информации “Ъ”, ВТБ мог получить долю в компании в счет задолженности.

О возвращении компании в акционеры — в материале “Ъ” «ВТБ вернется на "Первый"».