Замглавы МВФ заявил о перспективах более быстрого восстановления мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что есть перспективы для более быстрого восстановления мировой экономики. Об этом сообщил первый заместитель главы МВФ Джеффри Окамото. Изменения будут внесены в апрельский доклад фонда о перспективах развития мировой экономики.

«В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации»,— сказал господин Окамото на Форуме развития Китая — 2021.

МВФ считает восстановление экономики неполным и неравномерным. В большинстве стран показатели ВВП остаются на уровне ниже докризисных. По словам господина Окамото, Китай уже завершил восстановление «в значительной степени». Он также сообщил о признаках роста разрыва между развитыми и развивающимися экономиками. МВФ прогнозирует, что совокупный доход на душу населения в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах, за исключением Китая, в 2020–2022 годах будет на 22% ниже, «чем при ситуации, когда бы не было пандемии». Фонд считает, что из-за неравномерности распределения вакцины, прививочная кампания в некоторых странах может затянуться до 2022 года.

Ранее рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП — с 5,3% до 6,1%. Главная причина пересмотра — объем одобренного правительством США пакета финансовых стимулов, который оказался больше ожидаемого и составит $1,9 трлн (более 2,5% мирового ВВП). В результате ВВП США должен в 2021 году вырасти на 6,2% вместо 4,5%, а ВВП Китая — на 8,4% вместо 8%.

Подробнее о прогнозе Fitch — в материале “Ъ” «Экономику поддержит стоимость нефти».