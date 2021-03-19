Дело «Аэрофлота» приземлилось в Гагаринском суде

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу заместителя гендиректора по правовым вопросам «Аэрофлота» Владимира Александрова, его подчиненной Татьяны Давыдовой и двух адвокатов, направив его на рассмотрение в Гагаринский райсуд Москвы. Следствие обвиняет их в завышении расценок на оказание юридических услуг авиакомпании, которая не признает себя потерпевшей стороной, и хищении у нее таким образом более 250 млн руб. В суде адвокаты собираются добиться прекращения уголовного преследования юристов.

Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора ПАО «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, бывшего начальника отдела взаимодействия с органами государственной власти данной авиакомпании Татьяны Давыдовой, а также адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы, с использованием служебного положения).

По версии следствия, в 2016 году Владимир Александров с целью хищения имущества «Аэрофлота» организовал заключение авиакомпанией с АК «Ваш адвокатский партнер», где работали адвокаты Сливко и Кибец, четырех договоров об оказании юридической помощи и представлении интересов в гражданских, арбитражных и уголовных делах. Между тем, считает обвинение, необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании.

По расчетам привлеченной следствием Московской лаборатории судебной экспертизы Минюста России, за свою работу адвокаты должны были получить от «Аэрофлота» не более 6 млн руб.

В результате на основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных «Аэрофлоту» услугах, считают в Следственном комитете России, Владимир Александров и Татьяна Давыдова в 2016–2018 годах обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов 250,6 млн руб., которые были похищены.

По расчетам привлеченной следствием Московской лаборатории судебной экспертизы Минюста России, за свою работу адвокаты должны были получить от «Аэрофлота» около 6 млн руб., а не 250 млн руб. и необходимости в привлечении сторонних адвокатов, так как в авиакомпании были свои юристы для подобной работы, не было.

В свою очередь, адвокат Владимира Александрова Мария Корчагина назвала обвинение несостоятельным. По ее версии, обвинение в части завышения стоимости юридических услуг не содержит каких-либо данных о размере такого завышения. Адвокат Корчагина пояснила “Ъ”, что следствию была представлена позиция других экспертных учреждений, в том числе экспертно-криминалистического центра МВД России, о том, что проведение каких-либо экспертиз по вопросу оценки рыночной стоимости юридических услуг недопустимо.

«Утверждение следствия о завышении объемов выполненных работ, которые могли бы выполнить штатные сотрудники, несостоятельно, так как в деле содержатся многочисленные доказательства того, что экономический эффект от работы Сливко и Кибец составил несколько миллиардов рублей для авиакомпании»,— подчеркнула госпожа Корчагина и добавила, что привлечение внешних специалистов по оказанию юридических услуг по уголовным и иным делам предусмотрено внутренней документацией ПАО «Аэрофлот».

Госпожа Корчагина считает недопустимым и то обстоятельство, что потерпевшей стороной по делу признано Росимущество, заявившее гражданский иск на 144,9 млн руб., поскольку РФ не обладает правом собственности, владения и распоряжения имуществом ПАО «Аэрофлот».

Адвокат Александра Сливко Денис Кобелев также считает, что доказательства следствия вины защитника не отвечают требованиям допустимости, относимости и достаточности. «Обвинение беспочвенно и противоречит собранным по уголовному делу доказательствам. Позиция следствия по данному уголовному делу, по сути, ограничивает конституционное право на получение юридической помощи от конкретных специалистов с конкретной специализацией, квалификацией и опытом»,— говорит он.

По словам господина Кобелева, в ПАО «Аэрофлот», как и в других компаниях с госучастием, исторически сформировался подход комплексного юридического сопровождения не только штатными юристами, но и привлекаемыми адвокатами.

При этом бюджет компании на оказание подобных услуг утверждается советом директоров, в данном случае — «Аэрофлота».

«То, что сделали господа Сливко и Кибец, ни при каких обстоятельствах не могло быть выполнено сотрудниками юридического департамента ПАО, что подтверждается показаниями многочисленных допрошенных свидетелей»,— подчеркнул господин Кобелев и добавил, что благодаря выигранным адвокатами арбитражным делам с 2016 по 2019 год Российская Федерация, как акционер авиаперевозчика, получила дивиденды на сумму (опубликовано на сайте ПАО «Московская биржа») более 7,5 млрд руб.

Как только материалы уголовного дела поступят в Гагаринский райсуд, защита обвиняемых намерена заявить целый ряд ходатайств, одним из которых будет его возврат в Генпрокуратуру для прекращения уголовного преследования фигурантов за недоказанностью их вины.

Юрий Сенаторов