Главные новости за неделю 15-19 марта

По данным на 15 марта 2021 года на Кубани было зарегистрировано 123 новых случаев заражения коронавирусом. 16 марта суточный прирост инфицированных также составил 125 пациентов в сутки. 17 марта зафиксировано 124 новых заболевших COVID-19, 18 марта - 126, 19 марта – 124. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 40 971 человек.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Туристы, посещающие курорты Краснодарского края, а также другие российские курорты, вновь смогут претендовать на 20-процентный кэшбэк. На эти цели из федерального бюджета выделено 2 млрд руб. Третий этап программы стартует в марте 2021 года.

Прикубанский районный суд Краснодара заочно вынес приговор в отношении Александра и Владимира Холодняков, похитивших деньги граждан-инвесторов строительства многоквартирных домов по улице Московской, 158 и 160 (ЖК «Столичный парк»). Они признаны виновными в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Братьям Холоднякам, которые в настоящее время скрываются на территории иностранного государства и объявлены в международный розыск, назначено по восемь лет общего режима.

Краснодарский краевой суд изменил приговор Адлерского районного суда, увеличив срок лишения свободы владельцам сочинской шашлычной, по вине которых погибли 11 человек. Теперь подсудимым придется провести в колонии-поселении не шесть месяцев, а 2,5 года.

На федеральной территории Сириус появится спортивный и медицинский кластеры, которые максимально задействуют имеющуюся инфраструктуру. Большинство проектов будут развиваться в модели государственно-частного партнерства. Этот механизм заложен в законе о создании федеральной территории Сириус, и основным ее отличием будет возможность использования специального правового режима.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края планируют включить в границы региона части акватории Азовского моря, занятой Ейским и Ахтарским лиманами. Работу по подготовке соответствующей законодательной инициативы завершат к маю 2021 года.

Краснодарская региональная общественная организация «Объединенный клуб футбольных болельщиков «КУБАНЬ» начала сбор средств, чтобы выкупить эмблему клуба.

«7 апреля 2021 года состоится аукцион, на котором будет выставлена на торги эмблема ФК «Кубань». Безусловно, это та частичка разбившейся «Кубани», которая неразрывно связывает общую историю. Мы должны ее сохранить», - говорится в сообщении болельщиков.

Департамент по недпропользованию по Южному федеральному округу объявил конкурс на поиски и оценку подземных вод для обеспечения дополнительного водоснабжения в Геленджике и Новороссийске. От исполнителя требуется найти новые месторождения подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения жителей Геленджика и Новороссийска на расстоянии не более 25 км от городов.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

После вступления в силу новых Правил землепользования и застройки в Сочи, максимальная площадь планируемого к постройке частного дома в границах курорта сократится до 300 кв. м, а высота будет ограничена 12 м. В настоящее время площадь застройки для индивидуальных домовладений ограничена 500 кв. м, а высота 20 м.

В мастерских Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления ведутся работы по сбору первого троллейбуса собственного производства. В настоящее время идет установка обогревателя в кабину водителя, а также сборка боковых декоративных панелей. Планируется, что краснодарский троллейбус будет мощнее аналогичных моделей. Транспортное средство будет готово до 31 марта. Всего в 2021 году на базе КТТУ будет собрано около 10 троллейбусов. В дальнейшем это число возрастет до 20-30 машин в год.

В Краснодарский край прибудет 200 тыс. доз вакцины от коронавируса. На сегодняшний день в Краснодарском крае привиты от COVID-19 уже 168 750 человек. Из них почти 500 человек – за последние сутки. 116 494 кубанцев получили полный курс вакцинации.