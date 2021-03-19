В Краснодаре собирают первый троллейбус собственного производства

Фото: администрация Краснодара

В мастерских Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления ведутся работы по сбору первого троллейбуса собственного производства. По информации мэрии, в настоящее время идет установка обогревателя в кабину водителя, а также сборка боковых декоративных панелей. Планируется, что краснодарский троллейбус будет мощнее аналогичных моделей. Транспортное средство будет готово до 31 марта.

Всего в 2021 году на базе КТТУ будет собрано около 10 троллейбусов. В дальнейшем это число возрастет до 20-30 машин в год.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, КТТУ приступило к сборке новых моделей троллейбусов, которые еще не представлены на российском рынке, в начале этого года. Псковское ООО «Алькор» поставляет комплектующие. Обучением персонала занимаются специалисты краснодарского завода CLAAS. Троллейбусы будут рассчитаны на 110 мест, из них 35 – для сидения. В салоне предусмотрены кондиционирование и обогрев, кузов будет обшит стеклопластиковыми панелями с антикоррозийным покрытием, запас автономного хода машины составит не менее 25 км. В троллейбусах также будут откидные пандусы и места для крепления инвалидных колясок.

Василий Хитрых