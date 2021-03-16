Суд увеличил тюремный срок владельцам сочинского кафе, по вине которых погибли 11 человек

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Краснодарский краевой суд изменил приговор Адлерского районного суда, увеличив срок лишения свободы владельцам сочинской шашлычной, по вине которых погибли 11 человек. Теперь подсудимым придется провести в колонии-поселении не шесть месяцев, а 2,5 года. Об этом сообщает пресс-служба крайсуда.

Как писал “Ъ-Кубань”, собственник и арендатор незаконного кафе-шашлычной были признаны виновными в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Анатолий Гормаков незаконно возвел здание, не обеспечив постройку противопожарной защитой, путями эвакуации, а также несанкционированно подключил ее к электроэнергии. Зная о нарушениях, строение арендовал Артуш Барсегян и незаконно организовал там кафе-шашлычную. 30 июля 2018 года в шашлычной произошло возгорание электропроводника, пламя распространилось на стоящее рядом незаконно построенное трехэтажное здание. В результате пожара четыре человека погибли в помещении кафе и еще семь – в соседнем строении.

Уголовное дело было рассмотрено Краснодарским краевым судом в апелляционном порядке по представлению прокуратуры и апелляционным жалобам потерпевших на приговор Адлерского районного суда.

Наталья Решетняк