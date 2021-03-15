В Краснодаре заочно осудили застройщиков ЖК «Столичный парк» братьев Холодняков

Прикубанский районный суд Краснодара заочно вынес приговор в отношении Александра и Владимира Холодняков, похитивших деньги граждан-инвесторов строительства многоквартирных домов по улице Московской, 158 и 160 (ЖК «Столичный парк»). Они признаны виновными в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Братьям Холоднякам, которые в настоящее время скрываются на территории иностранного государства и объявлены в международный розыск, назначено по восемь лет общего режима. Срок наказания начнет исчисляться с момента задержания осужденных, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Приговор не вступил в законную силу.

В суде было установлено, что с 2011 по 2013 годы Холодняки под предлогом строительства и ввода в эксплуатацию жилых и нежилых помещений двадцати многоквартирных домов по улице Московской в Краснодаре похитили выше 530 млн руб. у граждан-участников строительства. От их действий пострадали 483 лица.

С целью компенсации причиненного ущерба судом удовлетворены гражданские иски.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, Александр и Владимир Холодняки были основателями и руководителями строительной компании «Родина» (с 2013 года - ПСК), возводившей на территории Краснодара масштабный ЖК «Столичный парк» по улице Московской. С декабря 2014 года они находятся в розыске по линии Интерпола. На тот момент по оперативной информации один из братьев мог находиться в США. Тогда же Владимир Холодняк опубликовал на своей странице в Facebook информацию, что бизнес СК «Родина» был якобы уничтожен чиновниками и силовиками, поскольку был конкурентом крупным застройщикам и порекомендовал «всем, кого мучает ФСБ», на время уехать из страны.

СК «Родина» позиционировала себя как застройщик бюджетного жилья, объекты возводились на окраинах Краснодара, при этом многоэтажные здания в основном строились на участках под ИЖС без разрешения. Из объектов «Родины» достроены и заселены ЖК «Апрельский» (203 квартиры) и «Пушкинский» (104 квартиры). ЖК «Столичный парк» задумывался как комплекс из десяти восьмиэтажных монолитно-кирпичных домов. Стоимость квадратного метра жилья там начиналась от 25 тыс. руб. Строительство началось в 2011 году, дома планировалось сдать в эксплуатацию в 2014-м, но в 2012 году мэрия Краснодара начала борьбу с нелегальными застройщиками и подала в суд иск о сносе находящихся в разной степени готовности многоквартирных домов жилого комплекса. Летом 2014-го краевой суд отказал администрации Краснодара в сносе «Столичного парка», обосновав это тем, что в строительство спорного жилья вложены денежные средства большого количества граждан, «в связи с чем снос приведет к нарушению их прав, в том числе и права на жилище». Всего пострадавшими от СК «Родина» в настоящее время считаются около двух тысяч человек.

Дмитрий Михеенко