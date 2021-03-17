ЗСК планирует расширить границы Краснодарского края за счет лиманов

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края планируют включить в границы региона части акватории Азовского моря, занятой Ейским и Ахтарским лиманами, сообщает пресс-служба ЗСК. Работу по подготовке соответствующей законодательной инициативы завершат к маю 2021 года.

Заседание по этому вопросу прошло под председательством зампреда регионального парламента, главы комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергея Усенко. Проект по уточнению границ представил начальник отдела градостроительного планирования Государственного казенного учреждения Краснодарского края «Архитектурный строительный центр» Александр Симонян.

Как отметил председатель комитета по вопросам местного самоуправления Сергей Жиленко, в крае уже утверждена программа, по которой будет финансироваться работа по расширению границ.

Как писал “Ъ-Кубань”, депутатов ЗСК планируют подключить к решению проблем садоводческих товариществ (СНТ) на территории города. Сегодня, 17 марта, в ходе рабочей встречи с депутатами городской думы, членами городской Общественной палаты и руководителями структурных подразделений администрации Краснодара, городские власти пришли к выводу, что обременять бюджет решением вопросов садоводческих товариществ город не может. По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, дачная амнистия и другая нормативная база принимались на уровне Российской Федерации, и данный вопрос нужно обсуждать на региональном и федеральном уровнях.

Виктория Колганова