Максимальная площадь частных домов в Сочи сократится до 300 квадратных метров

После вступления в силу новых Правил землепользования и застройки в Сочи, максимальная площадь планируемого к постройке частного дома в границах курорта сократится до 300 кв. м, а высота будет ограничена 12 м. В настоящее время площадь застройки для индивидуальных домовладений ограничена 500 кв. м, а высота 20 м. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава олимпийской столицы Алексей Копайгородский.

«Это вынужденная мера, так как неблагонадежные застройщики возводили многоквартирные дома под видом индивидуального жилищного строительства, пользуясь лазейками действующего законодательства», - сказал мэр Сочи.

По словам господина Копайгородского, новый проект Правил землепользования и застройки города сейчас находится в процессе согласования. Он полностью приостанавливает до момента принятия Генплана жилищное строительство на территории всего муниципального образования. Исключение - индивидуальные жилые дома и объекты, которые внесены в краевой реестр проблемных. «Речь идет о домах обманутых дольщиков, завершение строительства которых возложено на муниципалитет», - уточнил градоначальник.

Мэр также сообщил, что новые требования будут касаться строительства гостиниц и земельных участков, находящихся под ними. Вид разрешенного использования «Гостиницы» для общественно-деловых территориальных зон перейдет в условно разрешенный. Минимальный размер земельного участка для гостиниц будет составлять от 1 га.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, жители Сочи с начала 2021 года направили в администрацию курорта 49 материалов о выявлении самовольного строительства. За прошлый год по решению суда были снесены 29 самостроев. Заключены договоры на снос еще 17 объектов. По итогам 2020 года в городе выявлено более 290 объектов с признаками нарушений.

Василий Хитрых