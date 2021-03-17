Фанаты ФК «Кубань» собирают средства для выкупа выставленной на торги эмблемы клуба

Фото: fckuban.com

Краснодарская региональная общественная организация «Объединенный клуб футбольных болельщиков «КУБАНЬ» начала сбор средств, чтобы выкупить эмблему клуба. Сообщение появилось на сайте организации.

«7 апреля 2021 года состоится аукцион, на котором будет выставлена на торги эмблема ФК «Кубань». Безусловно, это та частичка разбившейся «Кубани», которая неразрывно связывает общую историю. Мы должны ее сохранить«, - говорится в сообщении болельщиков.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что руководство футбольного клуба «Кубань» не будет выкупать прежние эмблемы команды, ранее выставленные на торги. Отказ от приобретения эмблемы связан с некими финансовыми рисками. Так как болельщикам не нравится нынешняя эмблема ФК «Кубань», принято решение провести конкурс на новый логотип команды. О нем будет объявлено дополнительно.

В феврале стало известно, что конкурсный управляющий банкротящегося НАО ФК «Кубань» объявил о торгах по продаже зарегистрированных торговых знаков. На аукционе планируется продать эмблему команды в черно-белом и цветном исполнении. Начальная стоимость лотов – 205 тыс. и 530,8 тыс. руб. соответственно.

Наталья Решетняк