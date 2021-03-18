Из уральского монастыря в полицию забрали 20 человек за нарушение миграционного режима

В Среднеуральский женский монастырь (Свердловская область), духовником которого являлся экс-схимонах Сергий (Николай Романов), приехали полицейские и представители УФМС для проверки документов насельников. Как рассказал “Ъ” адвокат Павел Бабиков, из монастыря из-за отсутствия регистрации вывезли 20 монахинь и насельников.

Как сообщает Telegram-канал «Защита Отца Сергия», монахинь вывозят для составления протоколов о нарушении миграционного режима. «То есть монахов — людей, отказавшихся от мирской жизни, будут судить за отсутствие регистрации. В какой еще стране мира такое возможно?!» — говорится в сообщении.

Как отметил в разговоре с “Ъ” господин Бабиков, уже «назрела необходимость обращаться в Генеральную прокуратуру РФ».

Также на канале разместили письмо от вице-губернатора Сергея Бидонько к начальнику ГУ МВД РФ по Свердловской области Александру Мешкову «о проведении мероприятий». Из письма следует, что региональные власти обеспокоены безопасностью 25 детей, которые проживают на территории монастыря.

«Дети, находящиеся на территории монастыря, подвергаются опасности, находясь в зоне расположения объектов, безопасность эксплуатации которых не подтверждена и представляет угрозу жизни и здоровья граждан. С учетом изложенного прошу вас организовать проведение профилактической работы в отношении родителей на предмет соблюдения последними своих обязанностей по их содержанию»,— говорится в письме.

Сторонники экс-схимонаха заявляют, что на протяжении последних нескольких месяцев практически каждый проживающий в монастыре выезжал в Следственный комитет, где при даче показаний проводились проверки.

Напомним, Екатеринбургская епархия пытается признать за собой право собственности на несколько зданий, которые образуют комплекс Среднеуральского женского монастыря. Среди них кельи, в которых проживают монахини. Первый иск епархии к администрации Среднеуральска касался признания права собственности на здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в монастыре. Суд удовлетворил иск.

Также монахини обратились в суд, чтобы добиться права на проживание в Среднеуральском монастыре.

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Сам экс-схимонах Сергий был задержан 29 декабря 2020 года во время штурма монастыря. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). По решению Басманного районного суда Москвы он был арестован на три месяца, до 28 мая.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Звезды сошлись за Сергия».

Мария Игнатова, Екатеринбург