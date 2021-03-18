Следователи проводят проверку по факту обрушения стены дома в Самаре

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Ленинский межрайонный следственный отдел Самары следственного управления Следственного комитета России начал доследственную проверку после обрушения стены дома в Ленинском районе. Оно случилось в четверг утром. Об этом в четверг сообщает региональное СУ СК РФ.

«Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие»,– говорится в сообщении.

Несущая стена дома в Самаре обрушилась около 6:00 (MSK+1). Дом находится на ул. Галактионовской, 84. В нем располагаются пять квартир.

Никто не погиб и не пострадал. Обстоятельства происшествия расследует прокуратура.

На прошлой неделе в Самаре произошел пожар в торгово-офисном центре «Скала». Горел фасад с первого по восьмой этаж здания и часть офисной мебели.

В результате происшествия никто не пострадал. Эксперты впоследствии выявили подмену материалов при монтаже фасада здания.