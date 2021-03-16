Военные Мьянмы арестовали счета и задержали функционеров фонда Сороса

В Мьянме задержали 11 функционеров местного отделения фонда «Открытое общество», учрежденного финансистом Джорджем Соросом, и арестовали банковские счета организации. Сотрудникам фонда вменяется нелегальное финансирование протестного движения против военных властей страны, сообщает интернет-портал «Иравади».

Власти обвинили представителей фонда в нелегальном обналичивании $1,4 млн в начале февраля — тогда в стране начались протесты и забастовки против военной хунты. К началу марта в забастовке участвовали 70% госслужащих страны. Фонд также обвиняют в депонировании $5 млн на счет в одном из банков без получения разрешения центробанка страны и других финансовых правонарушениях.

Напомним, переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Захватившие власть военные обвиняют государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи в получении 11 кг золота и $600 тыс. в качестве взятки. По подсчетам правозащитников, с момента прихода к власти военных и начала протестов погибли не менее 126 протестующих. Интернет в Мьянме регулярно отключается, в нескольких районах и пригородах Янгона, крупнейшего города Мьянмы, введено военное положение.

Подробнее о ситуации в Мьянме — в материале “Ъ” «Военным Мьянмы надоело выдавать себя за мирных».