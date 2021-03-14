В Мьянме за сутки при разгоне протестов погибли 38 человек

При разгоне протестных акций в городах Мьянмы в воскресенье погибли 38 человек, еще около 80 — ранены, следует из данных Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ).

По подсчетам правозащитников, с момента прихода к власти военных и начала массовых демонстраций в начале февраля в стране погибли не менее 126 протестующих. В АППЗ не исключили, что реальное число жертв может быть гораздо выше.

Задержаны на данный момент 2156 человек. 1837 задержанных все еще находятся под стражей. Из них три человека приговорены к тюремным срокам, сообщают правозащитники.

Официальные данные властей свидетельствуют, что в воскресенье были задержаны 23 человека. Они расходятся с данными правозащитников, которые говорят, что за день по стране арестовано примерно 100 человек.

Военные Мьянмы 1 февраля провели военный переворот, гражданское руководство страны было арестовано. Хунта обвиняет государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи в получении 11 кг золота и $600 тыс. в качестве взятки. После переворота в крупных городах страны начались протесты.

Подробнее о ситуации в Мьянме — в материале “Ъ” «Военным Мьянмы надоело выдавать себя за мирных».