Япония изучит способы отреагировать на переворот в Мьянме

Правительство Японии наблюдает за ситуацией в Мьянме после государственного переворота и будет соответствующим образом формировать свой ответ, сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

«Япония будет изучать, как реагировать на ситуацию в Мьянме в рамках экономического сотрудничества и политики, основываясь на наблюдении за развитием ситуации. В то же время будет учитываться реакция причастных стран»,— сказал господин Като журналистам (цитата по Reuters). Заявление было сделано на фоне решения Южной Кореи приостановить обмен вооружениями с Мьянмой и запретить их экспорт в страну.

Переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Захватившие власти военные обвиняют государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи в получении 11 кг золота и $600 тыс. в качестве взятки. По подсчетам Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, с момента прихода к власти военных и начала протестов погибли не менее 126 протестующих. Интернет в Мьянме регулярно отключается, в нескольких районах и пригородах Янгона введено военное положение.

Подробнее о ситуации в Мьянме — в материале “Ъ” «Военным Мьянмы надоело выдавать себя за мирных».