Суд отказал в иске о восстановлении в должности экс-главреду батайской газеты «Вперед»

Батайский городской суд 15 марта отказал в иске о восстановлении на работе бывшего главного редактора батайской городской газеты «Вперед» Елены Пивоваровой к городскому комитету по управлению имуществом. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

«Мотивировочная часть постановления будет опубликована в течение пяти дней»,— пояснили “Ъ-Юг” в пресс-службе суда.

Напомним, Елена Пивоварова была уволена с должности главного редактора в середине ноября 2020 года по п. 2 ст. 278 ТК РФ (в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора). В феврале 2021 года стало известно, что в отношении госпожи Пивоваровой возбуждено дело о присвоении и растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Следствие заподозрило экс-главреда в том, что с марта по май 2019 года она в сговоре с неустановленными лицами завышала сведения о тираже газеты, предназначенной для адресной доставки подписчикам. В результате бывший главный редактор и ее сообщники присвоили и растратили 400 тыс. руб. При этом сама журналистка не была официально проинформирована о заведенном на нее деле. Позже дома у Елены Пивоваровой и у бывшего главного бухгалтера организации Екатерины Аваковой состоялись обыски.

Спустя неделю, когда Елена Пивоварова вместе с адвокатом приехала к следователю, ей стало плохо. Журналистка была доставлена в БСМП Ростова-на-Дону с подозрением на инсульт. В конце прошлой недели «Кавказский узел» сообщил, что госпожа Пивоварова выписалась из больницы на амбулаторное лечение. Она рассказала изданию, что ей было отказано в просьбе ознакомиться с заявлением, которое послужило основой для возбуждения уголовного дела.

Наталья Шинкарева