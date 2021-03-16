Разработчики «Спутник V» допустили увеличение времени между прививками до 60 дней

Период между введением первого и второго компонентов российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V» может быть увеличен до двух месяцев, сообщил директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Сейчас дозы рекомендуется вводить с промежутком в 21 день.

«Промежуток времени между первой и второй вакцинацией может быть увеличен, причем до 60 дней, то есть до двух месяцев»,— сказал господин Гинцбург (цитата по ТАСС). По его словам, увеличение промежутка не повлияет на эффективность препарата.

Глава научного центра добавил, что перенесшим коронавирус может быть полезна вакцинация только первым компонентом. По его словам, вакцинация вторым компонентов не навредит, но и ничего не дать переболевшему. «Переболевшие, как мы с вами понимаем, уже сталкивались с этим вирусом. Поэтому когда мы их вакцинируем первым компонентом вакцины "Спутник V", мы получаем ситуацию усиления того иммунитета, который они получили в результате того, что они уже переболели <...> Поэтому перед тем, как переболевших второй раз вакцинировать, у них после первой вакцинации надо все-таки определить титры защитных антител, и после этого принимать решение вакцинировать вторым компонентом»,--уточнил он.

Александр Гинцбург также сообщил, что исследование «”Спутник V” на детях и пациентах с ВИЧ могут начаться во второй половине 2021 год. Первые данным о том, защищает ли «”Спутник V” от новых штаммов коронавируса, разработчики ожидают получить до конца месяца. «На сегодняшний день экспериментально проверено... что сыворотка, полученная от вакцинированных "Спутником V", прекрасно нейтрализует британский вариант возбудителя COVID-19. То, что касается других... вариантов возбудителей COVID-19, эта работа сейчас находится в прогрессе»,— уточнил он.

Ранее сегодня, 16 марта, в России был обнаружен первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса. За год пандемии в мире было зарегистрировано несколько новых мутаций вируса. Считается, что некоторые из них распространяются быстрее, чем классический вирус. Сегодня очередной штамм выявили во Франции. Согласно предварительным исследованиям, он не определяется ПЦР-тестом.

Об эффективности вакцин против мутаций — в материале “Ъ FM” «Британскому штамму нашли "противника"».