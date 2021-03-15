Bloomberg: ЦБ России до конца года может повысить ключевую ставку до 6%

Банк России до конца 2021 года может повысить ключевую ставку на 125 базисных пунктов, до 5,5% или даже до 6%, сообщил источник Bloomberg. По опросам агентства, аналитики ожидают роста не больше чем на 50 базисных пунктов в этом году. Сейчас ставка находится на рекордно низком уровне — 4,25%.

Bloomberg отмечает, что инфляция в России в феврале превысила прогнозы и достигла 5,7%. Источник агентства также утверждает, что ужесточение денежно-кредитной политики связано с опасениями из-за планов правительства увеличить расходы бюджета и повысить таким образом ценовое давление. ЦБ не ответил на запрос Bloomberg.

SberCIB, TS Lombard и Совкомбанк ожидают повышения ключевой ставки в пятницу, 19 марта. Однако большинство экономистов не прогнозируют этого, передает Bloomberg.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России не исключает повышения ключевой ставки уже в 2021 году при условии восстановления экономики. Она допускает снижение ставки только при снижении инфляции.

О планах ЦБ — в материале “Ъ” «Ключевую ставку переведут в нейтральный режим».