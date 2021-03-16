Китайский экспресс набирает ход

Китайское статведомство по итогам января—февраля зафиксировало рекордное улучшение целого ряда показателей: промышленное производство, розничные продажи и капвложения выросли более чем на 30% год к году. Прежде всего такой бурный рост объясняется эффектом низкой базы — в прошлом году именно на эти месяцы пика эпидемии COVID-19 в Китае пришелся максимальный спад деловой активности. Эксперты ожидают, что с учетом предполагаемого сокращения экономических стимулов темпы восстановления китайской экономики далее могут замедлиться, но, скорее всего, они все равно превысят установленный на 2021 год официальный ориентир «более чем 6%» роста ВВП.

Объемы промпроизводства в Китае, по данным Национального бюро статистики КНР, в январе—феврале 2021 года выросли на 35,1% — это самый большой прирост в годовом выражении за несколько десятилетий. К январю—февралю 2019 года показатель вырос на 16,9%. Самый сильный рост отмечен в сегменте производства оборудования и в секторе высоких технологий (плюс 59,9% и 49,2% соответственно). Розничные продажи — еще один ключевой показатель состояния экономики — за два месяца выросли по сравнению с таким же периодом прошлого года на 33,8% (на 6,4% за последние два года).

Капвложения в КНР также значительно подросли — на 35% (плюс 3,5% к уровню 2019 года). При этом инвестиции в инфраструктуру, поддержанные стимулирующими мерами правительства, выросли на 36,6%, инвестиции в производство — на 37,3%, в том числе в сектор высоких технологий — на 50,1%, в недвижимость — на 38,3%.

Резко вырос и объем иностранных инвестиций в китайскую экономику: по данным Минкоммерции КНР, за январь и февраль он увеличился год к году сразу на 34,2%, до $26 млрд.

Особенно заметно увеличились капвложения из стран Евросоюза (на 31,5%), АСЕАН (28,1%) и стран—участниц инициативы «Один пояс — один путь» (26,2%). Внешняя торговля КНР также восстановилась: экспорт за два месяца вырос на 50,1%, импорт — на 14,5%.

В Capital Economics отмечают, что такой существенный рост показателей в годовом выражении объясняется в первую очередь эффектом низкой базы (на первый квартал прошлого года пришелся пик пандемии в Китае, ВВП тогда сократился на 6,8%). В помесячном сравнении прирост розничных продаж, к примеру, составил в январе—феврале минус 0,4% против плюс 1,3% в декабре. В промпроизводстве ситуация была получше: помесячный рост составил 0,7%, капвложения показали самый высокий прирост с августа 2020 года — на 2,5% (против 2,1% в декабре). Дальше темпы роста показателей могут замедлиться, в частности, из-за сворачивания активных мер поддержки экономики, ожидают эксперты.

Заметим, что на прошлой неделе завершилось заседание Всекитайского собрания народных представителей, по итогам которого был принят план на новую пятилетку (2021–2025 годы). Одним из ключевых направлений заявлено улучшение условий для трудовых мигрантов внутри Китая для повышения «гибкости рынка труда». Мигранты получат доступ к соцуслугам и медицинскому обеспечению — сейчас этому препятствует система регистрации в КНР. Был также объявлен и новый ориентир по росту ВВП. Обычно этот показатель оказывается близким к фактическому, но в этом году он обозначен довольно скромно — «выше 6%».

При этом, по прогнозам аналитиков, в том числе Международного валютного фонда, рост китайской экономики превысит 8%.

В прошлом году Китай стал одной из всего двух стран «двадцатки», сумевшей сохранить положительные темпы роста (плюс 2,3%, у Турции — плюс 1,8%), тогда как в среднем по всем странам спад составил 3,3%.

Татьяна Едовина