Если долго сидеть у реки, то мимо проплывут новые задачи Китай ставит перед собой планы на XIV пятилетку

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) — высший законодательный орган КНР — открывает в пятницу в Пекине ежегодную сессию, на которой будет обнародована новая стратегия развития страны. Делегаты утвердят 14-й пятилетний план, определяющий приоритеты второй по величине экономики мира до 2025 года. Авторы первого такого плана эпохи полномасштабного экономического и технологического противостояния с Западом делают ставку на внутреннее развитие, которое призвано стать главной защитой от санкций и внешнего давления. Впрочем, Китай не отказывается и от глобальной экспансии, рассчитывая отвоевать пространство у своего главного соперника — США.

Открытию ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая начнет работу в пятницу и продлится более недели, предшествует намеченное на четверг начало заседания Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) — церемониального органа, работающего параллельно с китайским парламентом. Заседания ВСНП и ВК НПКСК, в которых примут участие около 5 тыс. делегатов, включая представителей Гонконга, станут «сообщающимися сосудами», призванными продемонстрировать коллегиальность принятия ключевых решений в условиях жесткой однопартийной системы КНР.

Главный пункт повестки — утверждение 14-го пятилетнего плана Китая, в котором будут изложены приоритеты второй экономики мира до 2025 года. В заявлениях китайских официальных лиц отмечается, что упор будет сделан на стимулирование внутреннего потребления, а также поощрение инноваций, призванное снизить зависимость от иностранных технологий на фоне напряженности в отношениях с США. Другим приоритетом станет ставка на чистые источники энергии, что позволит сделать еще один шаг на пути к решению стратегической задачи — к 2060 году довести выбросы углекислого газа до нулевого уровня.

В связи с напряженностью вокруг Тайваня, территориальными спорами и противостоянием с США и их союзниками в ближайшие пять лет вырастут расходы на оборону, которые в прошлом году составили 6,6% — самый низкий показатель за последние три десятилетия.

Незадолго до открытия сессии ВСНП председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о достигнутой страной полной победе над нищетой. Указав на то, что только за последние восемь лет почти 100 млн граждан КНР смогли подняться над чертой бедности, Си Цзиньпин заявил: «С такими успехами Китай создал еще одно чудо, которое останется в истории». 14-й пятилетний план будет учитывать и этот качественно новый показатель в развитии Китая.

«Особенность нынешней сессии ВСНП состоит в том, что на ней будет принят первый пятилетний план новой эпохи полномасштабного экономического и технологического противостояния с Западом. Оказавшийся в ситуации все более неблагоприятной для него внешней конъюнктуры Китай вынужден сделать ставку на импортозамещение иностранных технологий и перенос акцента с внешних рынков на внутренний. Опираясь на 400-миллионный средний класс, Китай будет развивать производство в интересах потребления собственными гражданами, не забывая при этом об экспортных доходах»,— пояснил “Ъ” замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов. По словам эксперта, в 80-е — 90-е годы прошлого века экономическая стратегия выглядела так: страна завозила импортные материалы и комплектующие, которые низкооплачиваемые китайские рабочие превращали в готовые товары, уходившие за границу. Однако на фоне замедления мировой экономики, падения внешнего спроса, торговой войны с США и ужесточения технологической блокады Китай больше не может двигаться прежним курсом. «Если планы импортозамещения и развития внутреннего рынка будут успешно реализованы, к середине этого десятилетия Китай существенно сократит зависимость от западных передовых технологий. Это сделает его малочувствительным к санкциям и бойкотам»,— отмечает господин Ломанов.

Заявленная победа над бедностью служит дополнительной гарантией того, что число платежеспособных потребителей в КНР будет расти. К 2035 году руководство страны планирует удвоить объем экономики и доходов на душу населения, что позволит достичь показателя стран со средним уровнем достатка.

«Еще одним новшеством станет ставка на зеленую экономику — постепенный отказ от угля и переход на природный газ и другие экологически чистые виды топлива. Изменение энергетической стратегии связано со стремительно ухудшающейся экологической ситуацией, что сильно снижает качество жизни»,— добавляет Александр Ломанов.

Схожего мнения придерживается руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев. «Открывающиеся в Пекине "две сессии" очень важны, поскольку по итогам будет утвержден план 14-й пятилетки. Она приходится на период обострения противостояния с США, а также на то время, когда Си Цзиньпину предстоит вероятное переизбрание на новый пятилетний срок в 2022 году»,— отмечает господин Габуев.

По словам эксперта, в ближайшие пять лет Пекину нужно решить сразу несколько задач. Во-первых, достроить основы собственной передовой промышленности и инновационной среды, снизив до минимума зависимость от США и их союзников. Эта задача, ранее сформулированная в программе «Сделано в Китае—2025», должна быть полностью решена именно за эту пятилетку. Во-вторых, Китай должен расти достаточно высокими темпами, чтобы обеспечивать занятость,— для этого будет нужно около 4–5% роста ВВП в год. Одним из средств станет реализация масштабного плана по строительству «новой инфраструктуры»: сетей связи пятого поколения, суперкомпьютеров, высокоскоростного общественного транспорта в городских агломерациях. В-третьих, Пекин намерен сделать решительный шаг в «озеленении» экономики, повышая роль возобновляемых источников энергии и природного газа в энергобалансе.

«Наконец, все эти задачи нужно будет решать так, чтобы не усугубить структурные проблемы китайской экономики, прежде всего — не нарастить и без того немалое долговое бремя. Китайское руководство также планирует в ближайшие пять лет открывать финансовую систему страны, чтобы сделать ее более гибкой и устойчивой. Между тем реформа финансовой системы может привести к притоку китайских денег, в том числе на российские биржи»,— отмечает Александр Габуев.

В свою очередь, профессор факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов обращает внимание на то, что у Китая намечается и обширная международная повестка. «Став единственной мировой экономикой, которая добилась роста в 2020 году, Китай продолжит формировать свой макроэкономический регион из числа дружественных стран, что в конечном счете сможет обеспечить устойчивость развития экономики самой КНР. На "двух сессиях" будут отмечены и успехи реализации инициативы "Пояс и путь". К тому же руководство страны покажет свое "глобальное видение до 2035 года" — план на следующие 15 лет»,— отмечает господин Маслов.

По словам эксперта, несмотря на спад мировой торговли, Китай продолжит скупать производства и развивать инфраструктурные проекты по всему миру, понимая, что именно это обеспечит контроль над мировыми потоками.

К этому прибавится и постепенное введение цифровой валюты для международных расчетов. «Развивая технологии, особенно связанные с искусственным интеллектом, Китай будет продвигать их за рубеж, пытаясь "отвоевать" себе пространство у США. Руководство страны исходит из того, что будущее — за тем государством, которое контролирует информационные и научные технологии»,— резюмирует Алексей Маслов.

Сергей Строкань