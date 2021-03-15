Главный гериатр Минздрава: коронавирус может запускать процессы старения

Коронавирус, вероятно, запускает процессы старения, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. Гериатр занимается болезнями старческого возраста.

«Некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения. Для этого есть два повода. Один — это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод… состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации»,— сказала госпожа Ткачева на VI международной онлайн-конференции «COVID-19. Российский и международный опыт» (цитата по «РИА Новости»).

Главный внештатный гериатр Минздрава отметила, что у пожилых пациентов кроме основных симптомов COVID-19 возможен делирий — психологическое расстройство с нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций.

В России с января идет массовая вакцинация населения от коронавируса. Обе дозы «Спутника V» получили 3,5 млн россиян. По меньшей мере одну прививку из курса вакцинации сделали более 5 млн человек. Центр имени Гамалеи утверждает, что «Спутник V» одинаково эффективен для людей всех возрастов.