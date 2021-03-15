Альфа-банк нанял Моргенштерна директором по работе с молодежью

Альфа-банк создал для российского рэпера Алишера Моргенштерна должность директора по работе с молодежью и устроил его на работу. Пресс-служба банка утверждает, что он будет ходить в офис и участвовать в планерках. Его задача — привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов.

«Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты»,— сказал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов РБК. Он назвал рэпера «самым неоднозначным маркетологом», а также самым креативным.

Пресс-служба отмечает, что господин Моргенштерн уже помог привлечь около 25 тыс. клиентов после ролика Альфа-банка с его участием. Ранее ФАС завела дело из-за ролика «Клип за 10 лямов» с рекламой карты банка. Ведомство посчитало его непристойным из-за «вызывающего» образа сотрудников банка с «чрезмерно откровенным» вырезом у рубашек и по другим причинам. Альфа-банку грозит штраф до 500 тыс. руб. Господин Гиязов сказал, что банк учел «обратную связь от ФАС» и хочет «снять претензии к образу реального сотрудника банка».

О претензиях ФАС — в материале “Ъ FM” «"Клипу за 10 лямов" добавят стоимости».