В Нижнем Новгороде отменили режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за обильных снегопадов в Нижнем Новгороде, отменили с 15 марта. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте администрации города. Решение принято в связи с улучшением погодных условий.

Особый режим действовал в Нижнем Новгороде с 5 февраля, после первого крупного снегопада. Их в феврале было несколько. Всего за месяц выпала двойная норма осадков — 82 мм, или около 135 см снежного покрова. За всю зиму с дорог города вывезли около 1,6 млн кубометров снега. Для сравнения, в 2019 году из города вывезли более 1,2 млн кубометров снега.

Анастасия Еремина