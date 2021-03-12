Мэрия Нижнего Новгорода за сутки насчитала еще 600 тысяч кубометров снега

Около 1,6 млн кубометров снега вывезли с дорог Нижнего Новгорода с начала зимы, сообщили в пресс-службе мэрии 12 марта. Днем ранее, 11 марта, администрация отчиталась о вывозе 1 млн кубометров снега.

«Общая цифра сложилась из объемов снега, вывезенных всеми задействованными в работе: муниципальными предприятиями, домоуправляющими компаниями, ТСЖ и иными хозяйствующими субъектами»,— говорится в сообщении.

Для сравнения, в 2019 году из города вывезли более 1,2 млн кубометров снега, в 2018 году — 1,05 млн кубометров. Данные за 2020 год на сайте мэрии не публиковались.

Как ранее сообщалось, в феврале в Нижнем Новгороде выпало рекордное количество осадков. Мэрия сообщала, что дороги от снега чистят круглосуточно более 300 снегоуборочных машин, но нижегородцы жаловались на плохое состояние дорог и тротуаров. Прокуратура Нижегородской области сочла работу по уборке снега ненадлежащей и внесла представление мэру Юрию Шалабаеву.

Анастасия Еремина