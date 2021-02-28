В Нижнем Новгороде за три дня выпало 60% месячной нормы снега

В Нижнем Новгороде за февраль выпала двойная норма осадков. По данным городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, только за 25-27 февраля выпало 60% месячной нормы снега. Главам районных администраций в очередной раз поручено оптимизировать работу техники и усилить контроль за подрядчиками при уборке снега.

По словам первого заместителя главы администрации Дмитрия Сивохина, техники в городе для среднего уровня осадков много, но для таких обильных снегопадов недостаточно. Кроме того, зачастую в районах техника используется нерационально. В недостаточной мере обеспечен контроль за коммунальщиками. «Все это дает свой негативный эффект, и мы не достигаем тех задач, которые ставим»,- заявил господин Сивохин.

Как писал ранее «Ъ-Приволжье», в середине февраля прокуратура Нижнего Новгорода указала на ненадлежащее выполнение обязанностей по уборке дорог после обильных снегопадов. Главе города Юрию Шалабаеву, его первому заместителю Дмитрию Сивохину, главам районных администраций, подрядчикам по уборке снега, управляющим компаниям и ТСЖ было внесено более 100 представлений.

Андрей Репин