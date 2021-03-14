Главные новости за выходные 13–14 марта

В субботу, 13 марта, сотрудники полиции в Москве пришли на Всероссийский форум муниципальных депутатов «Муниципальная Россия», организованный проектом «Объединенные демократы» (курирует «Открытая Россия», связанная с Михаилом Ходорковским), и задержали его участников. Всего, как сообщило МВД, на форуме было задержано около 200 человек. В ведомстве считают, что мероприятие проходило «с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований». Пресс-секретарь «Открытой России» Игорь Прилипко сообщил “Ъ”, что участникам форума вменяется нарушение ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации, штраф до 15 тыс. руб.). Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил задержание и призвал Россию прекратить преследование «независимых голосов». Второй день форума муниципальных депутатов был отменен. Подробнее

Число выявленных за сутки случаев коронавируса в России остается около отметки 10 тыс. В субботу было выявлено 9908 заразившихся, в воскресенье — 10 083. Общее число зараженных достигло 4 390 608 человек. При этом в Москве этот показатель превысил 1 млн человек. Россия остается на четвертом месте в мире по числу выявленных случаев заражения и на седьмом — по числу смертей. К середине марта 2021 года в России привились от коронавируса уже 5,3 млн человек (3,7% населения). Кроме того, как сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, в России начались испытания «Спутника V» на пациентах с онкологией.

В субботу, 13 марта, стоимость биткойна на торгах поднималась выше $60 тыс. Курс криптовалюты достигал $60,160 тыс. за штуку. Таким образом, биткойн вновь обновил исторический максимум. О росте криптовалюты

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России на использование песни «Катюша» в качестве замены гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине. В CAS считают, что запрет использовать национальную атрибутику на крупных международных соревнованиях распространяется «на любую песню, связанную с Россией или со ссылками на нее».

Комедийная драма «Счастливо оставаться» Альбера Дюпонтеля была названа лучшим фильмом на 46-й церемонии вручения кинопремии «Сезар» в Париже. Фильм также получил награды за лучшие режиссуру, сценарий, декорации, работу оператора и актера второго плана. Приз за лучшую мужскую роль получил Сами Буаджила (фильм «Сын»), лучшей актрисой стала Лор Калями («Антуанетта в Севенне»).