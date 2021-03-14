Организаторы отменили второй день форума муниципальных депутатов после задержаний

Второй день Всероссийского форума муниципальных депутатов «Муниципальная Россия» отменен, сообщила координатор проекта «Объединенные демократы» Анастасия Буракова. По ее словам, участники встретятся друг с другом в неформальной обстановке.

«Завтра форум не проводим, будет формат свободного общения участников»,— сказала госпожа Буракова «РИА Новости».

Форум «Муниципальная Россия» организовал проект «Объединенные демократы» — его курирует «Открытая Россия», связанная с Михаилом Ходорковским. Вчера, 13 марта, на нем задержали около 200 человек. Участникам вменяют нарушение ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации). Всех задержанных отпустили из отделов полиции.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Вас всех сейчас задержат"».