Фильм «Счастливо оставаться» назван лучшим на премии «Сезар»

Комедийная драма «Счастливо оставаться» Альбера Дюпонтеля стала лучшим фильмом на 46-й церемонии вручения кинопремий «Сезар»(.pdf) в Париже. Фильм также получил награды за лучшие режиссуру, сценарий, декорации, работу оператора и актера второго плана.

Вторым по количеству наград стал фильм «Девочки» Себастьена Лифшица о дружбе двух школьниц из разных социальных классов. Он признан лучшим среди документальных, также отмечены звук и монтаж картины. Приз за лучшую мужскую роль получил Сами Буаджила (фильм «Сын»), лучшей актрисой стала Лор Калями («Антуанетта в Севенне»).

«Счастливо оставаться» рассказывает о судьбе женщины, которая в юности отказалась от ребенка, но решила найти его через почти 30 лет, узнав о своей болезни.