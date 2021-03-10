Молдавия запускает вакцин-туры

Жители Молдавии смогут купить тур в Россию для вакцинации «Спутником V». Предложение опубликовано на сайте местного турагенства Panda Tur. Путешествие предполагает две поездки с разницей в 20 дней — за двумя прививками. Оно обойдется жителю Молдавии максимум в €1190, это больше 100 тыс. руб.

Это индивидуальные туры, и спрос на них есть. Первые желающие отправятся в Москву за вакциной на следующей неделе, рассказал “Ъ FM” гендиректор компании Panda Tur Ион Курмей: «Тур включает перелет туда и обратно, есть вариант два перелета или четыре перелета, если человек не может 21 день жить в России. Плюс к этому две или четыре ночи в четырехзвездочной гостинице, шесть экскурсий, гид, трансфер из аэропорта, трансфер из гостиницы до медицинского учреждения, медицинская страховка на €30 тыс. и наши консультации все это время.

Есть туры по €600, есть по €1,2 тыс., где абсолютно все включено.

Если мы говорим про сумму, то это оплачивается за гостиницу, за перелет, за гида, за экскурсию.

А вакцинироваться он уже самостоятельно идет, это индивидуально, мы предоставляем такую возможность. Мы делаем всю логистику, чтобы клиент дошел до этого места, объясняем всю процедуру, консультируем, но, конечно, клиент индивидуально должен подписаться и вакцинироваться. При этом мы стараемся везти в прививочные пункты, где нет больших очередей, и заранее организовать этот процесс с нашими партнерами. Но эту услугу мы предлагаем определенной категории людей: тем, кто имеет вид на жительство в России, у кого есть родственники в России, кто имеет регистрацию, или тем, у кого диагностированы другие болезни, и они должны приехать в Россию на исследование.

Конечно, есть желающие, которые хотят поехать, так как у нас вакцина в малых количествах, пока успели привить только наших врачей, а до обычных граждан она еще не дошла. Надеюсь, препарат быстро привезут в Молдову, чтобы вакцинировать у нас в стране».

Вакцинация в Молдавии стартовала в начале марта. Страна получила две партии препарата AstraZeneca — 36 тыс. доз. Пока им прививают медицинский персонал, однако некоторые врачи отказываются вакцинироваться. Кроме того, в конце февраля в Молдавии зарегистрировали российский «Спутник V», однако поставок пока не было. Власти не исключали, что прививка этим препаратом будет платной.

Пока не так много стран могут позволить себе туры иммунизации, но если границы откроют, это может стать масштабной историей, считает директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович: «В некоторых случаях прививка для иностранного гражданина стоит 5,5 тыс. руб., их везде приглашают, в том числе в крупных магазинах. Собственно, наличие так называемых вакцин-туров никто не отрицает. Насколько эта ситуация опасна?

Нужно очень внимательно следить, чтобы эти граждане не заносили инфекцию, особенно мутированные штаммы.





Кроме того, граждане, которые едут сюда получать вакцину, должны понимать, что последствия они будут разгребать сами, и Россия ответственности нести не будет, они это делают на свой страх и риск. То, что Россия такую возможность предоставляет, — это правильно. Если люди хотят, и если есть спрос, то, конечно, хорошо, что мы предлагаем такую опцию.

При этом, насколько я знаю, гражданам других стран нужно иметь только паспорт, чтобы привиться в России. Идентификация личности проводится по любому документу — зарубежный паспорт, паспорт моряка и так далее, и тому подобное, — все, что есть. Он только идентифицируется и отдельно оплачивает услугу по вакцинации.

В то же время я не думаю, что подобные туры будут носить массовый характер просто потому, что у нас есть ограничения с транспортным обменом с другими странами. Когда откроются границы, то, может быть, да».

За последние сутки в Молдавии зафиксировано более 800 новых случаев заболевания коронавирусом. Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в стране продлили до 15 апреля.

Елена Иванова, Ульяна Минакова