Эпидемия неравноправия

В Мосгордуме обсудили, как на женщинах отразилась пандемия COVID-19. Участники и участницы дискуссии рассказали о проблемах домашнего насилия, выросшей нагрузке дома и на работе, а также снизившихся доходах. Впрочем, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников напомнил присутствующим женщинам, что их не берут в армию, не приговаривают к смертной казни, а в тюрьмах разрешают проживать вместе с рожденными там детьми.

Круглый стол «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19» модерировала столичный омбудсмен Татьяна Потяева. Она сразу зашла с козырей: по словам госпожи Потяевой, с последствиями пандемии сейчас лучше справляются страны, которыми управляют женщины. Дело в том, что на руководящих должностях они умеют проявлять «традиционно мужские качества»: взвешенно принимают жесткие решения, умея их объяснять населению, но при этом по-женски «менее ориентированы на необоснованные риски». Российское же общество пока «привыкло к тому, что самые важные посты занимают мужчины», многозначительно добавила омбудсмен.

Госпожа Потяева рассказала, что с апреля и до конца прошлого года в Москве серьезно ухудшилась ситуация с домашним насилием.

По сравнению с тем же периодом 2019 года с 300 до 432 увеличилось количество преступлений в сфере домашнего насилия. Было совершено 28 убийств, а 57 людям члены их семей причинили тяжкий вред здоровью.

Адвокат и соавтор законопроекта против домашнего насилия Мари Давтян подтвердила, что время пандемии, особенно прошлогодний локдаун, очень тяжело переносилось именно женщинами. По ее словам, правозащитники «утопают» в обращениях за помощью. Кризисные центры долгое время не могли принимать пострадавших от насилия из-за коронавирусных ограничений, и многим женщинам просто негде было спрятаться от преследователей и дебоширов.

Специалист Международной организации труда Карина Левина добавила при этом, что доходы женщин во время пандемии снизились на 8,1%, тогда как у мужчин — всего на 5,4%.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников не согласился с утверждением, что жизнь женщин в России труднее, чем у мужчин, а права их каким-то образом ущемлены.

Он напомнил присутствующим женщинам об их «законных привилегиях»: на них не распространяется смертная казнь, Уголовный кодекс к ним мягче, в тюрьмах дозволяют проживать вместе с рожденными там детьми, да еще и в армию не призывают.

Господин Шапошников напомнил и о том, что российские женщины «одними из первых в мире получили право голосовать на выборах», и порадовался тому, что в России «сложилась традиция» поздравлять женщин с Днем женской солидарности именно как «хранительниц очага». «Для нас, мужчин, это в приоритете»,— признался депутат. Возражений участниц конференции он не услышал, поскольку покинул мероприятие по причине занятости.

Тем не менее глава комитета по соцполитике Совфеда Инна Святенко заочно напомнила своему коллеге о действующем в России списке запрещенных профессий, которые мешают женщинам реализовываться во многих сферах. «Из-за этого перечня женщины не могут работать авиаинженерами на “гражданке”, хотя в армии это разрешено,— рассказала депутат.— С прошлого года российские женщины наконец могут работать машинистами поездов. А ведь эта профессия не требует даже физической силы — машинист, по сути, оператор ЭВМ».

Депутат Мосгордумы Евгений Бунимович тоже поспорил с председателем: по его мнению, день 8 Марта только сейчас обретает свой первоначальный смысл — напоминать обществу о правах женщин. Депутат и поэт Бунимович считает, что жителям России следует обратить внимание на свою речь, и поэтому заговорил о феминитивах. «У вас эта тема вызывает улыбку,— обратился он к участникам и участницам конференции.— Но ведь слово “депутатка” в начале прошлого века было общеупотребимым, а потом исчезло из обихода. А у слова “учитель” долгое время не было аналога женского рода. Язык определяет сознание».

Ведущая конференции Татьяна Потяева нашла его выступление «оригинальным», после чего все перешли к более прозаичным обсуждениям. Заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Марина Смирницкая заявила, что в период прошлогоднего локдауна женщины оказались в наиболее сложной ситуации: многие из них были вынуждены совмещать удаленную работу и помогать своим детям с домашним обучением. По ее мнению, Москве «удалось наладить электронную школу», сняв тем самым часть повседневных забот с матерей школьников.

Депутат Мосгордумы Елена Николаева призвала «спасать» во время «коронакризиса» не женщин, а мужчин. Она напомнила про 1990-е, когда многие из них потеряли работу, а женщины взяли на себя ответственность за семьи и вытянули мужчин.

Депутат выделила женщин в отдельный, «более устойчивый биологический вид», способный выдерживать кризисные времена и перемены.

Под конец выступавшие вспомнили, что многие жизненные сложности у женщин связаны с безразличным отношением их супругов к семейным обязанностям. Мужья, согласно статистике, уделяют собственным детям от 6 до 15 минут свободного времени в день — и все заботы ложатся на плечи и без того загруженных работой и бытовыми трудностями женщин.

«Отцы, занимайтесь детьми, особенно сыновьями, иначе будут митинги и так далее»,— призвала мужчин к дисциплине Татьяна Потяева.

При этом она поддержала идею добиваться четырехдневной работы для женщин, чтобы те могли быть свободнее для выполнения домашних обязанностей. Однако с ней не согласилась писательница и в прошлом яркая представительница движения феминисток Мария Арбатова, пришедшая к финалу конференции. Такой дополнительный выходной для женщин, по ее мнению, способен еще сильнее сократить общение мужчин со своими детьми — «с шести минут в день до трех».

Мария Литвинова