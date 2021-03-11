Кого будут считать бедным, не работающим по уважительной причине

Сведения о доходах семьи органы соцзащиты получают от ФНС — это сведения о доходах всех членов семьи за год, предшествующий четырем месяцам до назначения выплаты. То есть доходы семьи, обратившейся за выплатой пособия в апреле, будут оцениваться за период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года. Взрослые члены семьи должны иметь какой-либо доход от трудовой и творческой деятельности (заработная плата, авторские гонорары, выплаты по гражданско-правовым договорам), от предпринимательской деятельности (включая доходы самозанятых), пенсии, стипендии, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты — полное отсутствие их за учетный год у кого-либо из взрослых без уважительной причины может стать основанием для отказа.

В списке уважительных причин отсутствия формального дохода:

уход за детьми для одного из родителей в многодетной семье;

уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе (то есть второй родитель умер, пропал без вести или не установлен, то есть отсутствует в свидетельстве о рождении);

уход за ребенком до 3 лет;

уход за ребенком-инвалидом, инвалидом, пожилым человеком старше 80 лет;

обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;

срочная служба в армии и трехмесячный период после демобилизации;

прохождение лечения длительностью от трех месяцев;

статус безработного (нужна официальная регистрация в центрах занятости, учитывается до шести месяцев нахождения в таком статусе);

отбывание наказания и трехмесячный период после освобождения из мест лишения свободы.

«Объективная причина» не иметь дохода должна действовать суммарно в течение 10 из 12 месяцев в расчетном году.

В 2021 году в федеральные правила предоставления выплат вносится норма о том, что размер пособия с наступлением нового календарного года увеличивается по самому факту изменения размера прожиточного минимума.

Переход к новым правилам будет льготным. Тем, кто впервые обратится за выплатой после 1 апреля, она будет сразу назначена на период в год с новыми размерами. Те, кто до 1 апреля 2021 года уже обращался за такими ежемесячными выплатами и получил одобрение на год, могут обратиться за назначением в новом размере (также с 1 апреля 2021 года вплоть до конца 2021 года) на портале «Госуслуги», в органы соцзащиты или в МФЦ. Это в том числе способ обратиться за перерасчетом в случае, если базового размера выплаты (50% детского прожиточного минимума в регионе) не хватает для преодоления формального порога бедности. В этом случае органы соцзащиты будут проверять доходы и имущество семьи, после чего назначат выплату в новом размере (или примут другое решение), помимо этого семья получит доплату и за первые три месяца 2021 года.

Ранее считалось, что за пособием нельзя обращаться опекунам детей — они считаются находящимися на гособеспечении. С 2021 года эти дети рассматриваются как члены семьи при оценке нуждаемости, и на них можно получать пособие.

Наконец, в 2020 году компенсационная выплата гражданам, которые осуществляют уход за детьми с инвалидностью, считалась частью доходов семьи — и среднедушевой доход в такой семье был чуть выше прожиточного минимума. В 2021 году эти выплаты (как и компенсационные выплаты гражданам, осуществляющим уход за инвалидами с детства) в составе доходов семьи при оценке нуждаемости не учитываются, и это дополнительно расширит круг семей, которые в этом определении считаются бедными и могут рассчитывать на выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Дмитрий Бутрин