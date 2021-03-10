Послание президента Федеральному собранию откладывается

Дата обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию пока неизвестна, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его сроки будут сдвинуты.

«Нет, пока даже ориентировочная (дата не определена.— “Ъ”). Сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Точную дату пока не могу назвать»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Источники “Ъ” сообщали, что господин Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта — начале апреля. Они отметили, что к середине весны ситуация с коронавирусом должна улучшиться, и президент сможет отметить успехи страны в борьбе с COVID-19.

Подробнее — в материале “Ъ” «Зимой было рано, летом будет поздно».