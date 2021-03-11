Арест по делу Сергея Фургала признали неформатным

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда, продлившего содержание под стражей Андрея Карепова — бывшего помощника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Они обвиняются в двух убийствах и покушении 16-летней давности. В ближайшие две недели горсуду придется обосновать свое решение. В противном случае предполагаемый организатор преступлений выйдет на свободу.

В своей жалобе защитник господина Карепова Артем Раевский назвал необоснованным и незаконным решение Мосгорсуда, продлившего 15 февраля срок ареста его клиенту на очередные три месяца. Адвоката в первую очередь возмутил «механический характер» прошедшего процесса.

Как пояснил “Ъ” защитник Раевский, горсуд должен был по крайней мере изучить возможность избрания господину Карепову меры пресечения, не связанной с нахождением в СИЗО.

Такой, например, как внесение денежного залога, дача подписки о невыезде и надлежащем поведении или в крайнем случае — арест по месту проживания. Суду, по мнению адвоката, нужно было выяснить у сотрудника СКР, обратившегося за продлением ареста, какие опасные последствия могут возникнуть в случае выхода обвиняемого из СИЗО. Тем более что все следственные действия с ним уже закончены. Как уже сообщал “Ъ”, Андрей Карепов и его защитник сейчас знакомятся с материалами уголовного дела.

Наконец, претензии Артема Раевского касались и самого формата прошедшего заседания. Его клиент содержится под арестом с ноября 2019 года, и каждое продление меры пресечения Андрею Карепову проходит за закрытыми дверями. Отсутствие публики на слушаниях, по мнению защитника, нарушает право обвиняемого на открытое и гласное разбирательство по его делу.

Какой из аргументов защиты признал обоснованным Апелляционный суд, пока не ясно — сегодня была оглашена только резолютивная часть решения. Тем не менее уже известно, что высшая инстанция отменила трехмесячное продление ареста Андрея Карепова, установив ему новый срок содержания под стражей — до 23 марта.

За оставшиеся две недели горсуду нужно будет повторно и уже в другом судебном составе рассмотреть ходатайство следователя и мотивировать свое решение об аресте более убедительно.

Если такие аргументы суд первой инстанции не найдет, арестант автоматически выйдет на свободу. Адвокат Раевский сообщил “Ъ”, что удовлетворен решением апелляции.

Напомним, помощник экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андрей Карепов был задержан одним из первых в рамках возобновленного центральным аппаратом СКР расследования уголовного дела о двух заказных убийствах и покушении 16-летней давности. Согласно окончательному обвинению, предъявленному всем фигурантам этого дела, в 2004–2005 годах авторитетный бизнесмен Фургал заказал сначала физическое устранение своего конкурента Евгения Зори, а затем — своего партнера Олега Булатова, ставшего опасным свидетелем первого преступления. Попытка еще одного убийства не удалась из-за оплошности исполнителей, которых подыскал и нанял, как полагает следствие, помощник господина Фургала Андрей Карепов, имевший тогда связи в криминальной среде Дальнего Востока.

Стоит отметить, что из пятерых фигурантов уголовного дела об убийствах господин Карепов защищается наиболее активно. Он категорически отрицает свою причастность к убийствам и постоянно оспаривает избираемую ему меру пресечения. В конце прошлого года стало известно, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу защитника Раевского на «необоснованное и слишком долгое» содержание его клиента под арестом. Автору жалобы уже сообщили, что арестант может рассчитывать на денежную компенсацию согласно «установившейся практике», если российские власти не предоставят ЕСПЧ «убедительные доказательства необходимости» держать обвиняемого под стражей.

Сергей Машкин