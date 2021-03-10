В предгорных районах Краснодарского края похолодает до -15 градусов

Синоптики прогнозируют существенное понижение температуры воздуха в предгорных районах Краснодарского края в ближайшие 11 и 12 марта. Об этом говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

Согласно данным синоптиков в ближайшие два дня на Кубани ожидается переменная облачность. Так, 11 марта в южной половине края и центральных районах местами возможны осадки в виде мокрого снега, снега. Также не исключено налипание мокрого снега. 12 марта существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. 11 марта в отдельных районах возможны порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью 11 марта -4…-9 градусов, 12 марта -6…-11 градусов, в предгорных районах до -15 градусов. Днем 11-12 марта столбик термометра опустится до 0…-5 градусов, в предгорных районах – до -3…-8 градусов.

На Черноморском побережье также прогнозируется переменная облачность. 11 марта местами возможны осадки в виде дождя, мокрого снега, снега; 12 марта – без существенных осадков. Местами на участке Анапа – Геленджик не исключен гололед. Ветер северный и северо-восточный 12-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с; в Новороссийске 11 марта – 15-20 м/с, порывы до 27-32 м/с, 12 марта – 12-14 м/с, порывы 22-27 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +3…-2 градуса.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 9 марта снегопад вызвал проблемы в транспортном сообщении в Сочи. В частности, быо ограничено движение по автомобильной дороге через Мамайский перевал, а также нарушено расписание движения пригородных электричек и поездов дальнего следования. Кроме того, в отдельных районах Кубани также прогнозировалось налипание мокрого снега.

Алексей Белянин