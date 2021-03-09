В Краснодарском крае прогнозируется ветер и налипание мокрого снега

По данным МЧС Краснодарского края, вечером и ночью с 9 на 10 марта в отдельных районах на юге и северо-востоке региона прогнозируется налипание мокрого снега, температура воздуха опустится до – 2, в отдельных районах до – 10 градусов. Северо-западный ветер поменяет направление на северо-восточный и усилится до 4-9 м/с, местами порывами до 14 м/с, утром и днем 10 марта в Новороссийске – до 18-23 м/с.

Также 10 марта на Черноморском побережье ожидаются небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Температура воздуха поднимется до +2 - +7. В горных районах Краснодарского края выше отметки 2000 м до 12 марта включительно сохранится опасность схода лавин. Исключение составит горы в окрестностях Сочи.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, снегопад вызвал проблемы в транспортном сообщении в городе-курорте Сочи. Было ограничено движение по автомобильной дороге через Мамайский перевал, а также нарушено расписание движения пригородных электричек и поездов дальнего следования.

Ольга Логинова