Непогода нарушила график движения поездов в Сочи

Поезда дальнего следования, которые прибывают и отправляются с ж/д-станций Сочи и Адлер вечером и ночью 9 марта, опаздывают в среднем на 1-1,5 ч. Согласно данным онлайн-табло по станции Сочи, в настоящий момент нарушено расписание прибытия и отправления 15 поездов.

Среди задержанных составов – фирменный поезд «Северная пальмира» Адлер – Санкт-Петербург, фирменный двухэтажный состав Адлер-Москва, поезда 354С Адлер - Пермь, 360С Адлер – Калининград, 170С Роза Хутор – Москва, «Ласточки» сообщением Сочи – Краснодар и Ростов-на-Дону. О времени нормализации графика движения составов не сообщается.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, из-за снегопада и гололеда в Сочи было ограничено движение автомобильного транспорта через Мамайский перевал на выезде из города в северном направлении. Непогода стала причиной образования заторов на федеральной трассе на этом участке и примыкающих городских магистралях Центрального района курорта.

Ольга Логинова