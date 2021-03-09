Участок федеральной трассы Джубга – Сочи перекрыли из-за снегопада

Сотрудники ГИБДД утром 9 марта 2021 года времени перекрыли движение по федеральной трассе Джубга – Сочи в районе Мамайского перевала. Об этом сообщает отдел пропаганды ОГИБДД УВД Сочи.

«На участке автодороги Джубга-Сочи в связи с осложнениями метеорологических условий ограничено движение на время работы спецтехники по уборке проезжей части»,- рассказали в ведомстве.

Поводом для введения ограничений стал снег, выпавший в этом районе. В связи с этим полицейские попросили водителей временно воздержаться от использования личного транспорта.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее в феврале 2021 года на федеральной трассе Джубга – Сочи из-за переувлажнения почвы, вызванного сильными и продолжительными осадками, сошел сель. Инцидент также произошел в районе Мамайского перевала. Из-за этого, на несколько часов движение по трассе было ограничено и осуществлялось только по одной полосе.

Алексей Белянин