Тихановская заявила о неудаче в попытках установить контакт с Кремлем

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция продолжительное время пыталась установить контакт с российскими властями, однако не получила ответа.

«Мы долгие недели пытались установить контакт с Кремлем. Нам никто не ответил»,— сказала госпожа Тихановская в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Светлана Тихановская сообщала, что белорусская оппозиция готова обсудить возможность сотрудничества с Москвой.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко с результатом 80,1%. Второе место заняла Светлана Тихановская. Оппозиция посчитала, что итоги выборов были сфальсифицированы. В стране начались массовые протесты, которые не прекращаются до сих пор. Госпожа Тихановская уехала в Литву. Она призвала западные страны ужесточить санкции против белорусских чиновников.

Подробности — в материале “Ъ” «Белорусским санкциям есть куда расти».