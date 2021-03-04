Карин Кнайссль приглашают в «Роснефть»

В совет директоров «Роснефти» впервые может войти женщина. Российское правительство выдвинуло на эту должность Карин Кнайссль — бывшего министра иностранных дел Австрии. На ее свадьбу в 2018 году приезжал Владимир Путин. Что может значить такое назначение? Выяснял Григорий Колганов.

В российскую повестку Карин Кнайссль ворвалась в буквальном смысле в ритме вальса. Владимир Путин в частном порядке побывал на ее свадьбе и удостоился танца с невестой. Потом был длинный тост президента на немецком, в конце которого можно расслышать ставшие, кажется, пророческими слова: «Мы всегда рады видеть вас у нас».

В совете директоров «Роснефти» Кнайссль, вероятно, сменит нынешнего независимого директора Олега Вьюгина. В интервью “Ъ FM” он отметил, что просто отсидеться в этом кресле у австрийского политика вряд ли получится, а в пользу ее кандидатуры, возможно, говорит гендерный фактор: «У “Роснефти” четыре очных совета директоров в течение года, эобязательно люди должны присутствовать, но также очень много советов и голосований, которые происходят заочно, через специальный планшет. Можно голосовать не глядя, но обычно так никто не делает, и надо вникать в вопрос. Почему именно Кнайссль выбрали, я, честно говоря, не могу сказать.

Сейчас есть очень сильные мотивы гендерный состав менять, многие инвесторы требуют, чтобы в составе совета директоров были женщины».

Карин Кнайссль занимала пост главы МИД с декабря 2017-го по июнь 2019-го. В правительство она попала по квоте ультраправой Австрийской партии свободы, которую СМИ часто называют популистской и пророссийской. Однако это не помешало госпоже министру отменить визит в Москву после шпионского скандала в 2018 году. Кнайссль может стать первой женщиной, но далеко не первым иностранцем в совете директоров «Роснефти». Бывший канцлер Германии Герхард Шредер возглавляет этот орган уже не первый год. Но, в отличие от немецкого политика, на австрийского Москва, вероятно, возлагает определенные надежды, считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов:

«В случае со Шредером больше все-таки это вознаграждение за старые заслуги, не исключено, что этот мотив присутствует и в данном решении. Но Кнайссль еще не слишком забыта и не слишком исключена из политического процесса, поэтому я допускаю, что здесь есть элемент надежды на то, что она сможет стать хоть каким-то проводником российских интересов. Я думаю, что “Роснефть” рассчитывает, что, привлекая бывших крупных политиков в совет директоров, она улучшает свою репутацию».

После ухода из правительства госпожа Кнайссль исчезла из большой политики. О ее дальнейшей деятельности известно немного: на своем сайте она пишет, что с тех пор выпустила две книги и читает лекции по межгосударственным отношениям и энергетике, выступает с комментариями на RT. Но лоббировать интересы «Роснефти» в Европе ей будет довольно сложно, полагает австрийская журналистка Сюзанне Шолль, ведь бывшую главу МИД успели позабыть даже в своей стране: «Она скорее была какой-то фигурой совершенно смешной. Путин танцевал на ее свадьбе — здесь это не принимали как-то позитивно. Она не запомнилась абсолютно ничем, исчезла полностью из политики после того, как ее партию выгнали из правительства.

Так что она никакой не авторитет ни в Австрии, ни в Европе».

Работать в «Роснефти» Карин Кнайссль будет не бесплатно. Например, в прошлом году нефтяная компания выплатила членам совета директоров минимум по $500 тыс. — и это вдвое больше, чем зарабатывает министр в Австрии.