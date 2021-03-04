«Газпром» прокачивает лето

«Газпром» ожидает повышенного спроса на газ в Европе этим летом из-за высокого отбора из хранилищ, которые сейчас уже заполнены лишь на треть. Но трейдеров стимулирует сокращать запасы не только холодная зима, а также ожидания снижения цен летом, когда в Европу массово вернутся поставщики СПГ. По оценкам аналитиков, чтобы заполнить европейские хранилища, потребуется 50–52 млрд кубометров газа, что может увеличить объем поставок «Газпрома» в Европу на 10–15 млрд кубометров в 2021 году.

Подземные хранилища газа в ЕС (ПХГ) оказались заполнены менее чем на 36% после сильного сокращения запасов газа в феврале, когда Европа столкнулась с сильными морозами. Теперь «Газпром» ожидает дополнительного спроса на газ в Европе наступающим летом: «Несмотря на завершение календарной зимы, отбор газа из хранилищ продолжится еще в течение месяца. Все это предопределяет дополнительный спрос на газ в Европе летом в период закачки».

Сезон изъятия запасов начался в октябре, на тот момент хранилища были заполнены почти на 100%, но из-за резкого похолодания отборы газа из хранилищ Европы к весне оказались на 41,5% выше, чем было закачано при подготовке к зиме. По данным GIE, хранилища Германии заполнены на 30,27%, Франции — на 23%. На этом фоне «Газпром» отчитался об увеличении экспорта российского газа на 32,9%, до 34,5 млрд кубометров в страны дальнего зарубежья в январе—феврале.

«Газпром» исходит из логики, что для восстановления объемов хранения на новый осенне-зимний сезон потребуются закупки в течение всего летнего периода закачки и это может поддержать европейские цены на газ на высоком уровне. В 2020 году складывалась противоположная ситуация: после мягкой зимы в европейских хранилищах оставались большие запасы, и этот фактор в сочетании с сокращением спроса из-за пандемии привел к обвалу цен на газ.

Однако текущее сокращение запасов в ПХГ связано не только с холодной зимой, но и с тем фактом, что на рынке наблюдается бэквордация — текущие цены на газ выше, чем на фьючерсы с поставкой в последующие месяцы. Это стимулирует крупные компании и трейдеров, которые в свое время купили газ, закачали его в ПХГ и заплатили за хранение, продавать его сейчас.

Потребители рассчитывают, глядя на форвардную кривую, что летом смогут купить газ дешевле. Текущая динамика это подтверждает — так, за торговый день 3 марта апрельский фьючерс на хабе TTF опустился до €15,89 за 1 МВт•ч (около $197 за 1 тыс. кубометров), а майский фьючерс торгуется уже по €15,5.

Цены идут вниз, поскольку холода в Европе уже пошли на спад, и участники рынка ожидают возвращения СПГ на континент в ближайшие недели. Зимой поставки СПГ в Европу резко упали, поскольку газ ушел в Азию, где цены были в несколько раз выше европейских. Так, за последние два месяца более 60% СПГ из США отправилось в Азию.

Мария Белова из Vygon Consulting отмечает, что текущая ситуация с заполнением ПХГ в Европе не самая критическая за последние десять лет. В конце марта 2018 года, тоже на фоне холодов, уровень запасов снизился до 17%, или около 19 млрд кубометров. Но к концу октября 2018 года, то есть к началу нового отопительного сезона, в ПХГ было закачано 72 млрд кубометров.

Чтобы заполнить европейские хранилища до комфортных 85%, к октябрю потребуется закачать 50–52 млрд кубометров, отмечает госпожа Белова, добавляя, что «Газпром» может рассчитывать на покрытие части этих потребностей. «А с учетом того, что и текущий спрос на газ ЕС в этом году будет несколько выше, чем в прошлом, можно ожидать роста поставок российского трубопроводного газа на уровне 10–15 млрд кубометров»,— ожидает эксперт. Это означает рост поставок до 190–195 млрд кубометров, что ниже рекордных показателей 2018 и 2019 годов.

Дмитрий Маринченко из Fitch добавляет, что в среднем с 2012 по 2019 год уровень заполненности европейских ПХГ на 1 марта составлял 42% — это ненамного меньше, чем сейчас. Поэтому, по его мнению, спрос на газ в этом году скорее будет «ближе к норме». Конкуренция «Газпрома» с СПГ за европейский рынок продолжится, полагает эксперт, но в этом году большая часть американского сжиженного газа уйдет в Азию.

Татьяна Дятел