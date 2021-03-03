Журналиста Азара оштрафовали на 150 тыс. рублей

Тверской суд Москвы признал журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата Илью Азара виновным в призывах к участию в несогласованной акции 12 марта 2020 года против поправок к Конституции. Судья Денис Иванов назначил ему штраф в размере 150 тыс. руб. по первому делу о повторном нарушении законодательства о митингах, сообщает «Апология протеста». В пресс-службе суда сообщили, что журналист признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ.

В ходе заседания суд отказал во всех ходатайствах, в том числе об участии прокурора, о назначении лингвистической экспертизы и о признании доказательств недопустимыми. Сейчас суд приступил к рассмотрению второго административного дела.

Два протокола в отношении господина Азара были составлены по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Максимальное наказание предусматривает штраф до 300 тыс. руб. или арест до 30 суток.

В одном из протоколов говорится, что журналист в своем Facebook призывал участвовать в акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова 13 июля у СИЗО «Лефортово». Второй протокол касается «призывов» к участию в акции против поправок к Конституции 12 марта.

Ранее Илью Азара уже арестовывали за повторное нарушение правил публичных мероприятий. В мае 2020 года он был задержан на одиночном пикете в центре Москвы в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Суд арестовал журналиста на 15 суток.

В декабре 2020 года господин Азар пожаловался на решение российского суда в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

О претензиях журналиста читайте в публикации “Ъ” «Илья Азар пожаловался в ЕСПЧ на дискриминацию».