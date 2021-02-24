Суд вернул дела Азара в полицию

Тверской районный суд Москвы отказался рассматривать дела журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата Ильи Азара и вернул их в полицию, сообщил «Апологии протеста» его адвокат Леонид Соловьев. Суд определил, что административные протоколы были составлены с нарушениями.

Два протокола в отношении Ильи Азара были составлены по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Максимальное наказание предусматривает штраф до 300 тыс. руб. или арест до 30 суток. В одном из протоколов говорится, что журналист в своем Facebook призывал участвовать в акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова 13 июля у СИЗО «Лефортово». Второй протокол касается «призывов» к участию в акции против поправок к Конституции 12 марта.

Как уточнила «Новая газета», теперь Илье Азару нужно явиться в отделение полиции 3 марта для внесения изменений в протоколы и дальнейшего отправления в суд. Решение о возвращении протоколов в полицию вынес судья Алексей Криворучко. Он известен своей деятельностью во время протестов перед выборами в Мосгордуму в 2019 году.

Ранее господина Азара уже арестовывали за повторное нарушение правил публичных мероприятий. В мае 2020 года он был задержан на одиночном пикете в центре Москвы в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Суд арестовал журналиста на 15 суток. В декабре 2020 года Илья Азар пожаловался на решение российского суда в ЕСПЧ.

О претензиях журналиста — в материале “Ъ” «Илья Азар пожаловался в ЕСПЧ на дискриминацию».