МИД РФ начал «прорабатывать ответ» на санкции США

Россия уже прорабатывает ответные меры на последние санкции, введенные США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 2 марта США и ЕС ввели санкции против России из-за дела оппозиционера Алексея Навального.

«За это будьте спокойны. Можете не переживать — и ответ будет, он уже прорабатывается. Не волнуйтесь»,— сказала госпожа Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, США и ЕС могут достичь единства только на антироссийской основе. «В серьезных вещах, коими являются борьба с COVID-19, разработка вакцин, вакцинация, решение вопросов о будущем перемещении, о логистике будущего туризма, в серьезных делах — никакого единства нет, нет никакой связки и сцепки, каждый борется за себя, отстаивает свои интересы, топя друг друга»,— сказала она.

Под ограничения США попали семь высокопоставленных должностных лиц России и три научные организации. ЕС ввел санкции против четырех российских чиновников. В оба списка включены директор ФСИН Александр Калашников и генпрокурор России Игорь Краснов. Кремль назвал санкции неприемлемыми.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».