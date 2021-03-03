СМИ: организаторы побега Карлоса Гона из Японии получили от него $1,36 млн

Бывший спецназовец США Майкл Тейлор и его сын Питер получили от экс-главы Nissan Карлоса Гона $1,36 млн за помощь в организации побега миллиардера из Японии в декабре 2019 года. Об этом, ссылаясь на источники, близкие к следствию, сообщает BBC.

Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года Карлос Гон перевел на счета компании Promote Fox LLC, принадлежащей Питеру Тейлору, $862 тыс. Однако, по версии следствия, уже после успешного побега сын господина Гона Энтони сделал еще семь переводов в биткойнах на сумму $500 тыс. на адреса семьи Тейлор.

Майкл и Питер Тейлоры были арестованы в США в мае прошлого года. Позднее Япония потребовала от американских властей экстрадировать подозреваемых в организации побега бывшего главы Renault-Nissan-Mitsubishi. Отец и сын месяцами добивались в судах запрета на их экстрадицию в Японию, заявляя, что там их ожидает тюремное заключение с суровыми условиями содержания. Однако в середине февраля Верховный суд США отклонил запрос на приостановку экстрадиции. Во вторник обоих подозреваемых в организации побега доставили в Японию. По решению местного суда они арестованы до 12 марта. Срок их ареста может быть продлен на ближайшем заседании суда.

Карлоса Гона обвиняют в сокрытии доходов на сумму 8 млрд иен ($74 млн) и использовании средств Nissan для личных нужд. В 2019 году господина Гона перевели под домашний арест, откуда он сбежал в конце года. Господин Гон в настоящее время находится в Ливане, уроженцем и гражданином которого он является. Ливанские власти ясно дали понять Японии, что не собираются выдавать своего гражданина.

О том, как Карлос Гон обвинил Nissan и японскую прокуратуру в сговоре, читайте в материале “Ъ”.

Кирилл Сарханянц