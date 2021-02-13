Верховный суд США позволил экстрадировать организаторов побега Карлоса Гона

Верховный суд США отклонил запрос на приостановку экстрадиции ветерана американского спецназа Майкла Тейлора и его сына Питера в Японию, сообщает Reuters со ссылкой на решение суда. Майкл и Питер Тейлор находятся под арестом в США по запросу японской стороны и обвиняются в содействии побегу бывшего генерального директора Nissan Motor Co. Карлоса Гона.

Япония потребовала выдать организаторов побега в июле 2020 года. Решение об экстрадиции было принято в январе судьей Индирой Талвани, 11 февраля оно устояло в апелляции в Первом окружном апелляционном суде США. В жалобе в Верховный суд адвокаты обвиняемых утверждали, что тем грозят суровые условия японской уголовной системы.

Карлоса Гона обвиняют в сокрытии доходов на сумму 8 млрд и использовании средств Nissan для личных нужд. В 2019 году господина Гона перевели под домашний арест, откуда он сбежал в конце года. Господин Гон в настоящее время находится в Ливане, уроженцем и гражданином которого он является. Ливанские власти ясно дали понять Японии, что не собираются выдавать своего гражданина.

О побеге экс-главы Nissan — в материале “Ъ” «Карлосу Гону надоела Япония».