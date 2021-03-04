Комиссионные с окружающей среды

Если раньше золотой телец обязательно должен был быть сделан из благородного металла, то теперь он маскируется за благородными словами. Так, в последнее время вырос культ инвестирования в экологичные, социально ответственные и соответствующие лучшим нормам корпоративного управления (ESG) компании. От этого сущность золотого тельца не изменилась, просто процесс извлечения прибыли с клиента теперь обернут в более красивый фантик заботы об окружающей среде и обществе в целом. Рейтинговые агентства спешно разработали ESG-рейтинги, эмитенты выпустили ESG-облигации и так далее.

Не отстают и крупнейшие российские финансовые институты. Управляющая компания крупнейшего банка «Сбер Управление активами» выпустила биржевой ПИФ (БПИФ) «Сбер — Ответственные инвестиции», который инвестирует в акции компаний, следующих ESG-принципам. За управление этим фондом и по прочим расходам УК берет до 1% от его активов.

В то же время другая УК, управляющая пенсионными накоплениями НПФ Сбербанка и также связанная с ним, проявила интерес к инвестированию в ESG-активы и выбрала как раз тот самый БПИФ, вложив в конце прошлого года в его паи более 1 млрд руб. (см. “Ъ” от 11 февраля). За это она также получит вознаграждение от НПФ, который, в свою очередь, возьмет его со своих клиентов: 0,75% от пенсионных накоплений и 15% от полученного за год инвестиционного результата.

Таким образом, при доходности БПИФа в этом году, например, в 6% со 100 руб. пенсионных накоплений клиент НПФ Сбербанка из 6 руб., причитающихся ему, заплатит ESG-активистам из одной финансовой группы 2,4 руб. Такие вот принципы «добросовестного отношения с сотрудниками и клиентами». В самом фонде поясняют, что вкладывают «в те или иные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией собственных продуктов», которая направлена «на обеспечение сохранности и доходности средств клиентов».

В принципе решить проблему подобной «социальной ответственности» и «лучших корпоративных практик», а также получаемых структурами акционеров НПФ вознаграждений в ущерб клиенту могла бы прошлогодняя инициатива ЦБ. В случае ее реализации связанные с фондами УК не могли бы инвестировать их пенсионные накопления. При условии, конечно, формирования конкурентного рынка независимых УК (см. “Ъ” от 10 сентября 2020 года). Однако в этом году ЦБ неожиданно переиграл подход и, наоборот, решил позволить НПФ инвестировать и через аффилированные УК, указав необходимость соблюдать конфликт интересов и возмещать ущерб клиентам при его нарушении (см. “Ъ” от 24 февраля). В действенности последнего уточнения уже сомневались независимые УК, и возможно, не зря.