Накоплениям наладили связь

ЦБ решил либерализовать управление средствами пенсионных накоплений НПФ, хотя раньше рассматривал ужесточение. В новой версии поправок к профильному закону убран запрет на их инвестирование связанными с фондами управляющими компаниями. Более того, теперь ЦБ, наоборот, предлагает разрешать привлекать к управлению и аффилированные УК, надеясь, что фонды будут избегать конфликта интересов. Этот подход удобен финансовым группам, но у других участников рынка вызывает сомнения в отношении перспектив развития конкуренции.

Минфин при участии ЦБ изменил концепцию законопроекта о расширении сферы применения регулятором мотивированного суждения (включает поправки к закону об НПФ). Предыдущая версия предполагала запрет на инвестирование пенсионных накоплений через связанные УК. В новой редакции (опубликована НАПФ, которой ее прислало Минэкономики для проведения публичных консультаций) это ограничение не только не вводится, но и снимается запрет на инвестирование накоплений через аффилированную УК.

В ЦБ пояснили, что изменения внесены «для учета замечания участников финансового рынка о нецелесообразности установления запрета на связанность НПФ и управляющей компании». В Минфине и Минэкономики не стали комментировать причины и задачи изменений.

Согласно действующим правилам, инвестирование НПФ пенсионных накоплений через аффилированную с ним УК запрещено. Тем не менее финансовые группы, в которые входят НПФ и УК, формально его обходят, например через цепочку дочерних компаний. Но и в этом случае управляющие компании являются связанными с НПФ.

В предыдущей версии законопроекта ЦБ, в частности, предложил устанавливать связанность с помощью мотивированного суждения. По оценкам участников рынка, через связанные УК сейчас инвестируется 80–90% всех пенсионных накоплений НПФ (см. “Ъ” от 23 сентября 2020 года).

Такой подход вызвал негативную реакцию групп, которые рисковали потерять часть доходов. В частности, против выступили НАПФ и АНПФ (см. “Ъ” от 30 апреля 2020 года), НАУФОР (см. “Ъ” от 28 августа 2020 года), поскольку «установление этого запрета может повлечь значительные затраты на поиск новых УК и передачу им активов от связанных с НПФ управляющих компаний». Кроме того, по их мнению, действующая система контроля за НПФ достаточна, а перевод средств в независимые УК не улучшит процесс инвестирования и не приведет к повышению доходностей для клиентов, зато может привести к дополнительным трансакционным издержкам.

В доработанной версии законопроекта, как отмечают в ЦБ, последствием признания связанности НПФ и УК «будет являться не запрет на передачу средств пенсионных накоплений в доверительное управление такой УК, а требование к НПФ управлять возникающим в связи с этой передачей конфликтом интересов». Одновременно устанавливается ответственность фондов «за нарушение требований по выявлению и управлению конфликтом интересов и обязанность возмещать клиентам убытки в случае их возникновения в результате таких нарушений». По мнению регулятора, все это позволяет отказаться и от запрета на инвестирование пенсионных накоплений через аффилированные компании.

«Управление конфликтом интересов в случае инвестирования пенсионных накоплений через родственную структуру имеет все шансы зафиксировать нынешнюю концентрацию средств у связанных с ФГ управляющих компаний»,— полагает гендиректор «Ронин Траст» Сергей Стукалов. Таким образом, по его словам, обсуждавшееся в прошлом году создание конкурентного рынка УК, который за счет соперничества мог бы изменить текущее положение, снизить издержки за управление и увеличить доходность для клиентов фондов, принесено в жертву интересам финансовых групп.

«ЦБ, декларируя запрет на аффилированность и подозрительно относясь к связанности, является гарантом основополагающих принципов развития финансового рынка — его прозрачности и деятельности в интересах застрахованных лиц»,— считает заместитель гендиректора «Газпромбанк — Управление активами» Вадим Сосков. По его словам, попытка пролоббировать отказ от этих принципов противоречит утвержденной ЦБ «Стратегии развития финансового рынка», в частности мерам по развитию конкурентной среды.

Илья Усов