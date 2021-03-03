Главные новости к утру 3 марта

США назвали попавшие под санкции российские организации. Всего ограничения введут против 13 компаний: девяти российских, трех германских и одной швейцарской. Также санкции были введены против семи высокопоставленных чиновников и трех научных организаций. Подробнее

МИД России пообещал ответить на санкции США по «принципу взаимности». По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Москва отреагирует «не обязательно симметрично». Постпред России при ЕС Владимир Чижов пообещал, что Москва ответит на санкции Брюсселя.

США ограничат оборонный экспорт в Россию. Москва в ответ сообщила, что поставок из США не было со времен Великой Отечественной войны.

В России могут появиться стандарты для оказания гостиничных услуг по системе «все включено». Поручение проработать вопрос их разработки Ростуризму дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Подробнее

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал разобраться с призывами к детскому суициду в соцсетях. В TikTok появились видеоролики, в которых детей призывают принять участие в акции массового самоубийства 3 марта. О проблеме

Техас и Миссисипи отменили масочный режим и сняли ограничения для бизнеса. Белый дом считает это решение ошибочным. О коронавирусе в США

О предстоящих 3 марта важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.